Бесплатные обеды едва не вылезли Черновецкому боком

Киевская городская территориальная избирательная комиссия отклонила как бездоказательные жалобы на кандидата на должность Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Черновецкого, в жалобах, которые поздно вечером 23 марта рассмотрела Киевская ГТИК, в основном, речь шла о том, что кандидат в мэры проводит подкуп избирателей путем раздачи продовольственных пайков и бесплатных обедов.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ на заседании комиссии опроверг факт подкупа, объяснив, что благотворительностью занимается не один год и не видит причин отказываться от нее перед выборами. За это время в благотворительном центре «Стефания», который он учредил, ежедневно питается полторы тысячи человек, им оказывают медицинскую помощь, юридические консультации. И - что главное, они не придут на участке и не имеют права голоса, потому что это люди без постоянного места жительства. «Неужели это можно назвать покупкой голосов?», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

После заседания КГТИК Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил журналистам: «Мне удалось отстоять свою кандидатуру и остановить попытку действующей власти снять меня с регистрации кандидатом на должность Киевского городского председателя. Попытки дискредитировать меня оказались неудачными. Киевская городская территориальная избирательная комиссия отклонила сфабрикованные действующей властью жалобы на меня как бездоказательные».

Кандидат на должность городского председателя Киева в очередной раз отметил, что ни при каких обстоятельствах не откажется от участия в выборах и выразил протест против кампании дезинформации, развернутой против него городской властью.