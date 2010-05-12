В БЮТ настаивают на отстранении Януковича в порядке импичмента

В Блоке Юлии Тимошенко настаивают на рассмотрении в парламенте Украины проекта постановления “Об образовании Специальной временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию деяний Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, которые содержат признаки преступлений, и рассмотрения вопроса об отстранении его с поста Президента Украины в порядке импичмента”.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил автор документа - народный депутат, председатель подкомитета Комитета Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО.

Он настаивает на образовании такой Специальной временной следственной комиссии Верховной Рады.

При этом Г.ОМЕЛЬЧЕНКО отметил, что основанием для начала процедуры импичмента является то, что В.ЯНУКОВИЧ нарушил нормы законодательства, подписывая Соглашение о продлении пребывания на территории Украины российского Черноморского флота.

В пояснительной записке к проекту постановления Г.ОМЕЛЬЧЕНКО обращает внимание на то, что в канун ратификации парламентом этого соглашения Главное научно-экспертное управление Аппарата парламента указало, что документ является дискуссионным с точки зрения конституционности. Аппаратом было предложено обратиться за разъяснением в Конституционный Суд.

В свою очередь, отмечает Г.ОМЕЛЬЧЕНКО, Комитет ВР по вопросам европейской интеграции предложил вообще отклонить законопроект о ратификации флотского соглашения, поскольку он противоречит ст. 17 Конституции. При этом этот Комитет указал, что В.ЯНУКОВИЧ, подписывая соглашение, нарушил ст.ст. 4,5,6,20 Закона «О международных договорах Украины» и ст. 19 Конституции.

Автор проекта постановления также обращает внимание на то, что свою негативную оценку Соглашению дал и Комитет ВР по иностранным делам, рекомендуя отклонить законопроект о ратификации «как таковой, что имеет антиконституционный и антигосударственный характер и ставит под угрозу национальные интересы Украины, подрывает ее государственный суверенитет и территориальную целостность и ведет к наращиванию государственного долга страны».

Как отмечается в проекте постановления, целью и заданием такой спецкомиссии должно быть проведение депутатского расследования и направление материалов и заключений комиссии в Верховный Суд Украины “для получения заключений о том, содержат ли деяния, в которых обвиняется Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ, признаки государственной измены или другого преступления”.

Как сообщалось, соответствующий проект постановления был зарегистрирован в ВР 30 апреля текущего года. В документе Г.ОМЕЛЬЧЕНКО предлагает свою кандидатуру на должность председателя этой специальной ВСК.