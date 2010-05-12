Гендиректор "1+1" удивлен заявлением парламентского Комитета

Александр Ткаченко, генеральный директор группы «1+1», удивлен реакцией представителей парламентского Комитета по вопросам свободы слова, говорится в его комментарии, переданном в УНИАН

- Я не отказывался от участия в заседании, но считаю неприемлемым обсуждение нюансов редакционной политики канала в присутствии политических деятелей. Об этом я сообщил Андрею Шевченко - выслушайте журналистов и менеджмент. Шевченко отказался от такого формата.

Сейчас же, услышав мнение нескольких журналистов, продиктованные им их личными политическими предпочтениями, Комитет позволяет себе принимать какие-то решения.

Мы расцениваем это как попытку вмешательства в редакционную политику и давления на наш канал, заключает генеральный директор.

Как сообщал УНИАН, сегодня Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информации выразил "глубокую обеспокоенность обнародованной информацией о давлении на журналистов и цензуру на общеукраинских телеканалах". Об этом говорится в заявлении комитета, принятом сегодня после рассмотрения открытых писем и заявлений журналистов телеканалов «1+1» и СТБ.

За соответствующее решение проголосовали все восемь членов комитета, которые присутствовали на сегодняшнем заседании.

Комитет видит в обнародованных фактах признаки нарушения украинского законодательства, в частности, статьи 15 Конституции Украины, статьи 49-1 Закона Украины «Об информации», статьи 171 Уголовного кодекса Украины. Члены комитета считают, что факты, изложенные тележурналистами, нуждаются в тщательной проверке на предмет соблюдения законодательства, и в случае их подтверждения – привлечения виновных к ответственности.

Комитет видит в этих фактах признаки свертывания свободы слова в украинском медиа-пространстве и настаивает на недопустимости внедрения цензуры, давления на украинских журналистов в любых проявлениях.

В связи с этим Комитет по вопросам свободы слова и информации решил обратиться к Президенту Украины, Верховной Раде, Кабинету министров с требованием принять все доступные им меры для защиты профессиональных и гражданских прав журналистов.

Кроме того, комитет решил обратиться к телеканалам «1+1» и СТБ с требованием предоставить официальную информацию о давлении на журналистов, обнародованную ими, а также к руководству телеканалов с призывом отказаться от преследования журналистов, обнародовавших информацию о давлении.