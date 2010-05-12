Французские сенаторы: Янукович - это стабильность в Украине

Французские сенаторы Жаклин ПАНИС и Симон СЮТУР считают, что приход к власти в Украине Виктора ЯНУКОВИЧА означает стабильность и порядок в стране. Об этом они заявили в ходе встречи с делегацией украинских парламентариев и чиновников в Париже 11 мая, сообщают «Подробности».

В состав украинской делегации вошли народные депутаты Украины от Партии регионов Дмитрий ШЕНЦЕВ, Алексей ЛЕЛЮК, Владимир ОЛЕЙНИК, а также заместитель секретаря СНБО Дмитрий ВЫДРИН и советник премьер-министра Украины Сергей ЗАВОРОТНЫЙ.

В эти дни Сенат Франции готовил доклад "Станет ли Украина партнером Евросоюза, которому можно доверять".

По итогам переговоров с украинской делегацией сенатор Ж.ПАНИС заявила: "Судьба вашей страны волнует меня и моих коллег не случайно - нестабильная Украина представляет серьезную угрозу Евросоюзу". Сенатор признала, что у нее нет сомнений, что новая команда пришла к власти демократическим путем, и она не видит признаков подрыва демократии в стране. Ж.ПАНИС пояснила, что ей не понятны доводы об угрозе для Европы решения о продлении аренды российской военной базы в Севастополе. "Это суверенное решение властей Украины", - заявила она.

Сенатор С.СЮТУР, побывавший в марте 2010 года в Киеве и Одессе, согласился со своей коллегой: "Европа устала от политических скандалов в Украине. Для нас приход к власти В.ЯНУКОВИЧА означает стабильность и порядок в стране".

Парламентарии двух стран сошлись во мнении: Украина движется в правильном направлении - к интеграции с Евросоюзом, не забывая о реальном наполнении стратегического партнерства с Россией.

"Вредно и бесперспективно сталкивать эти два вектора", - заявил сенатор Сезар ЖЕРАР. По его словам, он видел в Киеве, как болезненно реагирует оппозиция на проигрыш. "Это и есть демократия: сегодня ты проиграл, а завтра выиграл. Это жизнь", - заметил сенатор.