Яценюк хочет услышать от Медведько, «заказали» Тимошенко, или нет

Лидер политической партии «Фронт перемен», народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК обратился с запросом к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО относительно выяснения оснований вызова в органы прокуратуры и возбуждения уголовного дела в отношении бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Фронта перемен”.

А.ЯЦЕНЮК просит генпрокурора предоставить эту информацию с целью выяснения: имеет это уголовное дело правовой характер или является политическим заказом новой власти, отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 мая, лидера БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО вызывали в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры для вручения ей копий постановлений о возбуждении в отношении нее уголовного дела об организации покушения на дачу взяток судьям Верховного суда Украины.

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, “данное уголовное дело возбуждено в мае 2004 года и было закрыто досрочно в январе 2005 года без выполнения в полном объеме всех необходимых следственных действий, как это предусмотрено ст. 22 УПК Украины”. В связи с этим на данный момент досудебное следствие по делу возобновлено, подчеркнули в ГПУ.

Сама Ю.ТИМОШЕНКО считает сегодняшний вызов в Генеральную прокуратуру началом репрессий против нее, поскольку ее команда мешает власти незаконно «приватизировать» главные государственные монополии.