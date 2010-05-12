Лукашенко будет пускать в Интернет по паспортам

Правительство Беларуси внесло изменения и дополнения в Положение о порядке работы компьютерных клубов и Интернет-кафе.

Соответствующее постановление Совета министров Беларуси обнародовано на официальном сайте белорусского правительства.

В соответствии с документом, с 1 июля 2010 года оказание услуг передачи данных или телематических услуг посетителям компьютерных клубов и Интернет-кафе должно осуществляется после идентификации личности посетителя, которая производится по предъявляемому им документу, удостоверяющему личность, либо с использованием иных средств, позволяющих однозначно идентифицировать личность посетителя (именная клубная карта, карта доступа и тому подобное).

При оказании пользователям услуг передачи данных и телематических услуг в компьютерном клубе или Интернет-кафе руководитель или уполномоченное им лицо обеспечивает ведение, учет и хранение персональных данных пользователей, сведений о времени начала и окончания оказания услуг, электронного журнала, куда включаются идентификационные сведения об абонентских устройствах, дате, времени и доменных именах или IP-адресах интернет-ресурсов, с которыми пользователь осуществил соединение.

Хранение указанных сведений осуществляется в течение одного года со дня оказания услуги. При этом руководители компьютерных клубов или Интернет-кафе обязаны принимать меры по защите данных сведений от разглашения, утраты или модификации.

Они также обязаны информировать посетителей, что оказание услуг передачи данных или телематических услуг осуществляется только после идентификации личности посетителя.