Янукович освободил 10 послов (список)
В том числе в США, Франции, Польше, Бразилии, Ливии, Бельгии
Сегодня Президент Виктор Янукович сделал вакантными кресла сразу 10 послов Украины за рубежом.
На официальном сайте главы государства появились указы об освобождении:
Ростислава Троненко с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Португальской Республике;
Александра Моцика с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Польша;
Геннадия Латия с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии;
Олега Шамшура с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки и с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Антигуа и Барбуда по совместительству;
Евгения Чернобрывко с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Австрия;
Евгения Бершеды с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Бельгия и с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Герцогстве Люксембург по совместительству;
Константина Тимошенко с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины во Французской Республике и Постоянного Представителя Украины при ЮНЕСКО, а также с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Княжестве Монако по совместительству;
Юрия Малько с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Иорданском Хашимитском Королевстве;
Владимира Акомова с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Федеральной Республике Бразилия, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Гайана, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Многонациональном Государстве Боливия по совместительству;
Валерия Цибуха с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Греческой Республике и с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Албания по совместительству.
Также Янукович освободил Игоря Сагача от должности Главы Миссии Украины при НАТО и Андрея Веселовского от должности Представителя Украины при Европейских Содружествах (Европейском Союзе).
Формулировка причин освобождения во всех указах отсутствует.