Янукович освободил 10 послов (список)

Сегодня Президент Виктор Янукович сделал вакантными кресла сразу 10 послов Украины за рубежом.

На официальном сайте главы государства появились указы об освобождении:

Ростислава Троненко с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Португальской Республике;

Александра Моцика с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Польша;

Геннадия Латия с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии;

Олега Шамшура с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки и с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Антигуа и Барбуда по совместительству;

Евгения Чернобрывко с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Австрия;

Евгения Бершеды с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Бельгия и с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Герцогстве Люксембург по совместительству;

Константина Тимошенко с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины во Французской Республике и Постоянного Представителя Украины при ЮНЕСКО, а также с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Княжестве Монако по совместительству;

Юрия Малько с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Иорданском Хашимитском Королевстве;

Владимира Акомова с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Федеральной Республике Бразилия, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Гайана, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Многонациональном Государстве Боливия по совместительству;

Валерия Цибуха с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Греческой Республике и с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Албания по совместительству.

Также Янукович освободил Игоря Сагача от должности Главы Миссии Украины при НАТО и Андрея Веселовского от должности Представителя Украины при Европейских Содружествах (Европейском Союзе).

Формулировка причин освобождения во всех указах отсутствует.