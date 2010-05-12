Томенко не нравится идея обыскивать нардепов в ВР

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает, что ответственность депутатов перед законом обеспечит ограничение депутатской неприкосновенности, а не их обыск в парламенте.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН, комментируя инициативу внесения в парламент проекта постановления, которым предлагается разрешить сотрудникам Госохраны и СБУ проводить осмотр личных вещей народных депутатов.

Н.ТОМЕНКО посоветовал инициаторам этой идеи не думать, как осуществлять обыск, а ликвидировать депутатскую неприкосновенность. «Ответственность депутатов перед законом обеспечит ограничение депутатской неприкосновенности, а не обыск в парламенте», - подчеркнул он. Вице-спикер напомнил, что несколько месяцев назад парламент принял решение направить в Конституционный Суд проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно гарантии неприкосновенности для отдельных должностных лиц). В свою очередь, добавил он, Конституционный Суд рассмотрел этот законопроект и предоставил соответствующее заключение, и на данный момент проект закона находится на рассмотрении Комитета ВР по вопросам правовой политики. Вице-спикер отметил, что этот вопрос нужно безотлагательно рассмотреть на заседании комитета и вынести на рассмотрение Верховной Рады Украины. «Потому что скоро будем праздновать едва на десятилетие того, как на всех избирательных кампаниях все обещают ликвидировать депутатскую неприкосновенность. Такое голосование будет испытанием и для власти, и для оппозиции», - подчеркнул он.

В то же время, отвечая на вопрос относительно того, не угрожает ли принятие соответствующего законопроекта работе оппозиции, Н.ТОМЕНКО выразил убеждение, что точка зрения политиков не должна изменяться в зависимости от того, работают они во власти, или в оппозиции. "А поэтому буду убеждать своих коллег голосовать за ограничение депутатской неприкосновенности так же как убежден, что это сделает власть», - добавил вице-спикер.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Василий КИСЕЛЕВ (внефракционный) планирует внести в ВР проект постановления, которым предлагается разрешить сотрудникам Госохраны и СБУ проводить осмотр личных вещей парламентариев «с целью недопущения занесения в сессионный зал ВР предметов, которые могут препятствовать нормальной работе народных депутатов и нести угрозу их жизни и здоровью”.