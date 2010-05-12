Оппозиция не увидела вреда в 5 будущих договорах Януковича-Медведева

Оппозиция будет проводить акции протеста, если 17 мая во время визита в Киев Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА между Украиной и Россией будут подписаны другие соглашения, кроме тех пяти, которые назвал сегодня в Верховной Раде первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам глава оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ.

«Если кроме этих пяти соглашений будет подано хотя бы одно из тех соглашений, которые были напечатаны как проекты, я имею в виду по атомной энергетике, авиастроению или «Нафтогазу», соответственно, акции протеста, безусловно, будут», - подчеркнул С.СОБОЛЕВ.

Он отметил, что те проекты соглашений, содержание которых было обнародовано сегодня в парламенте А.КЛЮЕВЫМ, не предусматривают их ратификации в парламенте и отвечают украинскому законодательству.

В то же время С.СОБОЛЕВ отметил, что, кроме запланированных пяти соглашений, 17 мая могут быть подписаны также другие. «Мы считаем, что эти пять соглашений не являются тем перечнем соглашений, который действительно готовится дальше на подписание. Мы хотели бы получить соглашения реальные, по которым получили поручения соответствующие министерства и которые прорабатываются. Исходя из того, на каком уровне они будут развиваться, и будут приняты нами решения», - отметил С.СОБОЛЕВ.

Как сообщал УНИАН, А.КЛЮЕВ сегодня во ВР информировал, что в рамках визита в Украину Президента РФ 17-18 мая будет подписано 5 соглашений, одно из которых - межгосударственное.

В частности, по его словам, планируется подписание межгосударственного Соглашения между Украиной и РФ о демаркации украинско-российской государственной границы.

Также, сказал А.КЛЮЕВ, готовится к подписанию проект соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о сотрудничестве в сфере использования и развития навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС; проект соглашения о межбанковском сотрудничестве между АО «Укрэксимбанк» и ОАО Банк ВТБ; проект соглашения между Министерством образования и науки Украины и Министерством образования и науки РФ о первоочередных мерах по развитию научно-образовательного сотрудничества на 2010-2012 гг.; проект Программы сотрудничества между Министерством культуры и туризма Украины и Министерством культуры Российской Федерации на 2010-2014 гг.

При этом А.КЛЮЕВ отметил, что соглашения о сотрудничестве в энергетической сфере Украина и Россия 17-18 мая не будут подписывать. В то же время он добавил, что такие документы «прорабатываются».