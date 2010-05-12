Клюев рассказал, как, когда и кому могут передать украинскую ГТС

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявляет, что украинская ГТС не будет передана российскому «Газпрому».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Верховной Раде Украины, представляя информацию Кабинета министров о ходе переговоров между Украиной и Российской Федерацией о подготовке межгосударственных соглашений, подписание которых планируется 17 мая во время визита Президент РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Киев.

А.КЛЮЕВ подчеркнул: «Я скажу однозначно: если будет стоять вопрос о ГТС, то речи не будет идти о передаче ГТС российскому «Газпрому».

По его словам, если во время переговоров с российской стороной будет ставиться вопрос о ГТС, то «мы будем ставить вопрос о создании газового консорциума трехстороннего – это страны ЕС, Украина и Россия».

А.КЛЮЕВ подчеркнул, что тогда этот вопрос будет внесен для рассмотрения в Верховную Раду Украины. По его словам, именно парламент должен будет рассмотреть вопрос о «функционировании этой ГТС и передаче в концессию».

«Примут закон о концессии, о передаче ГТС нашему консорциуму - тогда вопрос будет стоять, не примут – тогда вопрос не будет стоять», - сказал А.КЛЮЕВ.

Также он подчеркнул, что переговоры с Российской Федерации ведутся о возможности «чистого кредитирования» строительства двух блоков на Хмельницкой АЕС, а не передаче ее в чью-то собственность. По его словам, «здесь никакой сдачи украинских интересов нет». А.КЛЮЕВ подчеркнул, что вопрос о достройке этих двух блоков на АЕС разрабатывался и правительством Юлии ТИМОШЕНКО.

А.КЛЮЕВ уверяет, что во время визита Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Украину «никаких экспромтов не будет», а будут подписаны только документы, подготовленные на международном уровне.