Тимошенко удивлена, что на ее повестке в ГПУ еще нет портрета Януковича

Экс-премьер-министр Украины, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что перспективы и окончательный результат возбужденного против нее уголовного дела будут зависеть от позиции судов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила сама Ю.ТИМОШЕНКО, после того как вышла из здания Главного следственного управления Генеральной прокуратуры, где получила постановление о возбуждении в отношении нее уголовного дела.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, Генеральная прокуратура еще в 2004 году закрыла это дело из-за отсутствия состава преступления.

«Это зависит от того, насколько зависимыми будут суды. Сама генеральная прокуратура - это репрессивный инструмент в руках ЯНУКОВИЧА. Если суды будут такими же карманными как Генеральная прокуратура, то в новых условиях диктатуры в Украине возможно все. А если суды, которые не потеряли честь и совесть, и не потеряли хотя бы намек на правосудие, то я убеждена, что это дело развалится после первого обращения в суд», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Также лидер БЮТ ответила утвердительно на вопрос, не исключает ли она арест после следующего прихода к следователю. «Сегодня в прокуратуре невозможно искать защиты прав», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, добавив, что повестки, наподобие той, которую она получила сегодня, «надо выдавать с портретом ЯНУКОВИЧА».