В ВР боятся, что оппозиция придет в сессионный зал с автоматами?

Народный депутат Украины Василий КИСЕЛЕВ (внефракционный) сегодня внесет в Верховную Раду проект постановления, которым предлагается разрешить сотрудникам Госохраны и СБУ проводить осмотр личных вещей нардепов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании парламента.

По его словам, такое разрешение нужно «с целью недопущения занесения в сессионный зал ВР предметов, которые могут препятствовать нормальной работе народных депутатов и нести угрозу жизни и здоровью депутатов, работников секретариата и технического персонала ВР».

В.КИСЕЛЕВ отметил, что нельзя допустить, чтобы «желание оппозиции любой ценой остановить действия законно избранной власти привели к тяжелым последствиям». «Уже был пример, когда в зал немецкого парламента оппозиционеры пронесли автоматы и устроили кровавую бойню», - отметил он.

По словам депутата, никто не может гарантировать, что «если задействовали дымовые шашки, то не задействуют толовые шашки». Он отметил, что действия оппозиции - «это борьба не за интересы украинского народа, а за то, чтобы вернуться к власти».