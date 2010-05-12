Тимошенко пришла в Генпрокуратуру

Экс-премьер-министр Украины, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО пришла в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры для получения постановления о возбуждении уголовного дела.

Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что ей не известно, о каком именно деле идет речь. По словам лидера БЮТ, в повестке указан лишь номер дела №4912-93.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что по информации, которой она располагает, это дело возбуждено именно по указанию действующего Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, который таким образом планирует свести с ней счеты.

Как сообщал УНИАН, 11 мая пресс-секретарь Ю.ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА сообщила, что 12 мая Ю.ТИМОШЕНКО вызывают в Главное следственное управление ГПУ для вручения постановления о возбуждении уголовного дела.

"Против Юлии ТИМОШЕНКО начались прямые политические репрессии. 12 мая на 10.00 ее вызывают в Главное следственное управление Генпрокуратуры для вручения постановления о возбуждении уголовного дела, что имеет целью попытку ее дискредитировать и ограничить перемещение по Украине и миру. На такие действия - политические репрессии - власть идет сознательно, чтобы ослабить деятельность объединенной оппозиции", - сказала М.СОРОКА.

По словам пресс-секретаря, в Генеральной прокуратуре не проинформировали, о каком именно уголовном деле идет речь.