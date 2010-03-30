БЮТ: Партия регионов провалила свои же социальные законы

Сегодня в парламенте фракция Партии регионов в очередной раз отказалась поддержать законопроекты о повышении социальной защиты малозащищенных категорий граждан, которые были внесены на рассмотрение Верховной Радой представителями этой политической силы до президентских выборов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом заявил народный депутат от БЮТ, член Комитета ВР по вопросам труда и социальной политики Андрей ПАВЛОВСКИЙ.

Он рассказал, что один из законопроектов предусматривал увеличение пенсий для «детей войны» - бывших пленных нацистских лагерей.

«Это всего лишь несколько тысяч человек. Чтобы поднять им пенсии согласно законопроекту, нужно было всего 9 млн. грн. Я глубоко потрясен циничным поведением Партии регионов, в которой практически каждый катается на дорогой яхте, живет в роскошном поместье и покупает футбольные клубы», - отметил А. ПАВЛОВСКИЙ.

По словам депутата, другой законопроект, который тоже "провалила" ПР, был направлен на реализацию права чернобыльцев и инвалидов 1-й группы на бесплатную поездку раз в год за государственный счет. Эту идею поддержали всего два депутата от Партии регионов. Мотивация "регионалов": у правительства средств не хватит, отметил депутат.

«Оба законопроекта, о которых идет речь, были внесены самими "регионалами" - но до выборов (речь идет о президентских выборах 2010 года - УНИАН). Тогда Партия регионов вопила на каждом шагу о том, как она заботится о народе. А теперь, уже после выборов, маски спали – и оказалось, что ни одну - даже собственную - инициативу Партия регионов не собирается воплощать в жизнь. Это сплошная ложь и издевательство над людьми, которым несколько месяцев назад сначала дали надежду, а сейчас тихой сапой пытаются убрать из бюджетных расходов все, что могло бы облегчить жизнь наименее защищенных слоев населения», - сказал А. ПАВЛОВСКИЙ.

«Хотелось бы посоветовать Виктору ЯНУКОВИЧУ и его правительству выставить на продажу украденную государственную резиденцию «Межигорье», а вырученные средства – пускай направят на выполнение социальных обещаний, которых нараздавали во время выборов», - добавил он.