Коммунисты добились своего: главным таможенником стал Калетник

Министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО представил коллективу Гостаможслужбы Украины нового руководителя ведомства. По решению правительства им стал Игорь КАЛЕТНИК.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гостаможслужбы Украины.

«Вы хорошо знакомы с Игорем Григорьевичем. Он специалист таможенного дела, профессиональный человек, который хорошо знает ваше дело. Он имеет стратегию развития вашей Службы, его виденье будущего таможенного дела полностью согласовывается с экономическим развитием государства», - так министр финансов охарактеризовал новоназначенного главу таможенной службы.

Перед 18-тысячным коллективом таможенников правительство поставило задачу создать равные конкурентные условия для работы бизнеса в Украине, единые подходы к обслуживанию субъектов внешнеэкономической деятельности и граждан, а также обеспечить безусловное выполнение бюджетных задач.

Коллективу Гостаможслужбы были также представлены первый заместитель председателя службы Анатолий ГУТНИК и заместитель председателя службы Виталий ЩЕРБАНЬ.

Вместе с тем было проинформировано об освобождении от занимаемых должностей соответственно Игоря ПИКОВСКОГО и Александра МУХИНА.

Как сообщал УНИАН, назначение нардепа от КПУ Игоря КАЛЕТНИКА главой Гостамослужбы было последним условием коммунистов, в случае невыполнения которого фракция КПУ угрожала выйти из коалиции, тем самым развалив ее. Назначение КАЛЕТНИКА на эту должность ожидалось еще на прошлой неделе, и в начале нынешней отсутсиве назначения вызвало трения между ПР и КПУ. По мнению Леонида Грача, заминка могла быть вызвана тем, что «регионалы» передумали отдавать эту должность коммунистам.