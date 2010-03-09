Регионал уверяет, что «бежать впереди дыма паровоза» ПР не собирается

После принятия изменений в Регламент Верховной Рады фракция Партии регионов приступит к формированию коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам первый заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Он надеется, что сегодня парламент примет во втором чтении и как закон законопроект о внесении изменений в закон о Регламенте Верховной Рады, которыми отдельным народным депутатам предоставляется право входить в состав коалиции.

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что сразу после вступления в действие данного закона Партия регионов приступит к формированию коалиции.

Он уточнил, что коалиция будет формироваться после подписания этого закона председателем ВР, Президентом Украины и опубликования его в официальных СМИ.

На вопрос журналистов, можно ли считать это свидетельством того, что изменения в Регламент ВР все-таки нужно вносить, поскольку большинство фракции НУ-НС «отказалось дружить с Партией регионов», А.ЕФРЕМОВ отметил, «не думаю, что есть основания ставить вопрос именно таким образом». «Мы не приглашаем никого дружить, тем более, скопом дружить», - добавил он.

В то же время он подчеркнул, что есть два варианта развития событий. По словам А.ЕФРЕМОВА, первый – парламент голосует за самороспуск. «Насколько я пониманию, желающих таких в зале мало», - сказал он.

Во втором варианте, по его словам, нужно объединяться и создавать коалицию большинства. «Третьего не дано», - подчеркнул А.ЕФРЕМОВ.

На уточняющий вопрос, будет ли сегодня создана коалиция, А.ЕФРЕМОВ ответил: «Никто не ставил вопрос, что мы должны бежать впереди дыма паровоза и создавать то, что будет противоречить законодательству».

Как сообщал УНИАН, 4 марта парламент 229 голосами принял в первом чтении законопроект о внесении изменений в Регламент Верховной Рады, которые позволяют формировать парламентскую коалицию из отдельных депутатов.

Верховная Рада также проголосовала за направление законопроекта на подготовку ко второму чтению по сокращенной процедуре.

"Коалиция депутатских фракций в Верховной Раде – это сформированное по результатам выборов и на основе согласованных политических позиций и на принципах, установленных Конституцией и этим Регламентом, объединение депутатских фракций, народных депутатов, в которое входит большинство народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады", - говорится в законопроекте.