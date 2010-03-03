Эксперт: многовекторная политика была возможна только при Кучме

Директор Института внешней политики при Дипломатической Академии Министерства иностранных дел Украины Григорий ПЕРЕПЕЛИЦА считает, что Украина не может позволить себе проводить многовекторную внешнюю политику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

“Думаю, что возвращение к многовекторной политике - это дежа вю”, - сказал Г.ПЕРЕПЕЛИЦА.

По его убеждению, многовекторную политику могут проводить только США.

При этом эксперт отметил, что нельзя путать многовекторную политику с многосторонним сотрудничеством. “Многовекторная политика предусматривает концентрацию не только интересов, но и усилий на определенном направлении”, - объяснил Г.ПЕРЕПЕЛИЦА.

По его мнению, многовекторность внешней политики при Президенте Леониде КУЧМЕ имела “нулевой результат, хотя было медленное, со скоростью черепахи, продвижение в сторону Европы и медленное отползание от России”.

По словам эксперта, тогда была другая ситуация, поскольку на западной границе Украина граничила со странами Центральной Европы, которые не были интегрированы в ЕС и НАТО. “Тогда была определенная возможность выстраивать двусторонние отношения с соседями, и можно было говорить о конкретных векторах. Сейчас политика наших западных соседей подчинена политике ЕС. О какой многовекторной политике сейчас можно говорить?” - сказал Г.ПЕРЕПЕЛИЦА.

“Тот спектр возможностей, в сравнении с временами КУЧМЫ, значительно сузился, фактически мы оказались зажаты между Россией и Европой. В этой ситуации мы не можем проводить многовекторную политику, просто внешняя среда нам не позволяет это делать”, - считает Г.ПЕРЕПЕЛИЦА.

По его убеждению, Украина должна выстраивать отношения и с Россией, и с Европой, но курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию, который был избран после Помаранчевой революции, должен быть сохранен. “Если под евроинтеграцией ЯНУКОВИЧ не имеет в виду просто сотрудничество с ЕС, то этот курс правильный”, - считает эксперт.

С другой стороны, отметил он, нужно согласовать, как этот курс будет коррелировать с отношениями с соседними странами, в первую очередь, с Россией. “Абсолютно правильная формула, что отношения Украины с Россией должны развиваться в контексте евроинтеграции. Другой вопрос - какие механизмы мы должны выстраивать с Россией, чтобы не иметь таких конфронтационных отношений, как мы имели”, - сказал эксперт.

“ЕС заинтересован в Украине. Нам нужна Европа и нам нужна Россия как добрый сосед. Мы должны развивать сотрудничество с Россией, а интегрироваться в Европу”, - сказал Г.ПЕРЕПЕЛИЦА.