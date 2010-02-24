Рябоконь начинает формировать еще одно правительство

Экс-кандидат на пост Президента Украины Олег РЯБОКОНЬ заявляет о начале формирования Правительства гражданского общества. Задача гражданского правительства будет заключаться в подготовке предложений и предоставлении критической оценки действий власти, сообщили в пресс-службе О. РЯБОКОНЯ.

О.РЯБОКОНЬ убежден, что кризисную ситуацию в стране можно исправить лишь решительными действиями со стороны всех ветвей власти при непосредственном участии ученых и практиков гражданского общества. «Социальное и экономическое благополучие страны зависит в первую очередь от профессиональных действий правительства и новоизбранного Президента, однако каждый гражданин, имеющий соответствующую квалификацию и опыт работы, обязан помочь нашей стране преодолеть негативные последствия кризиса и вытащить нашу страну из пропасти бедности», - считает О.РЯБОКОНЬ.

С этой целью ВОО «Гражданское движение Олега Рябоконя» вышло с предложением сформировать правительство гражданского общества и представителей бизнеса, науки, общественных деятелей. «Лучшие умы Украины обязаны взять на себя личную ответственность за будущее нашей страны, несмотря на свои политические пристрастия и личные симпатии к тому или иному политику», - говорит О.РЯБОКОНЬ. Стоять в стороне и ждать ошибок политических оппонентов становится слишком рискованным в условиях разбалансированной экономики, растущей инфляции, денежной нестабильности.

При этом О.РЯБОКОНЬ отметил, что гражданские лидеры готовы предоставить свои предложения власти и поддержать своими акциями действия правительства на преодоление кризиса, провести разъяснительную работу среди населения о необходимости непопулярных мер.

В первую очередь, по мнению экс-кандидата, нужно провести реформу финансового и налогового сектора, не допустить обвала национальной валюты, способствовать закупке товаров и услуг собственного производства. Во время Азиатского кризиса 1997-1998 годов граждане Южной Кореи жертвовали свои драгоценности для поддержания финансовой системы страны. Сотня богатейших граждан Украины должна понять, что без их финансовой поддержки экономики нас ждут очень сложные испытания, когда наша страна и так находится в долговой ловушке перед Востоком и Западом, отметил он. «Личные амбиции и желание сверхприбылей должны поступиться вечным ценностям, присущим нашим гражданам, - любви к Родине, поддержке незащищенных слоев населения», - призывает О.РЯБОКОНЬ.

По его убеждению, системные реформы требуют сотрудничества между властью и институтами гражданского общества. Поэтому новосозданное Правительство гражданского общества готово на общественных началах оказать помощь власти в решении внутренних и внешних конфликтов, которые могут привести к потере контроля за ситуацией.

Игнорирование рекомендаций гражданского общества приведет к очередному разрыву между действиями официальных органов власти и общественным мнением, что только углубит политический и экономический кризис страны. «Украина не сможет двигаться вперед до тех пор, пока действия власти не будут поддержаны широкой общественностью», - убежден О.РЯБОКОНЬ.