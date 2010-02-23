Герман уже знает, что Людмила Янукович куклу из себя делать не будет
"Будет настоящей народной первой леди"
Заместитель председателя Партии регионов народный депутат Анна ГЕРМАН считает, что жена новоизбранного Президента Виктора ЯНУКОВИЧА – Людмила – будет настоящей народной “первой леди”.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГЕРМАН заявила сегодня во время прямой телефонной линии с читателями газеты “Известия в Украине”.
“Она не будет пользоваться услугами западных дорогих стилистов, делать из себя какую-то куклу. Она будет оставаться сама собой, что заслуживает уважения”, - отметила политик.
При этом А.ГЕРМАН заметила, что Л.ЯНУКОВИЧ в статусе “первой леди” будет принимать участие в мероприятиях при участии Президента, как это будет требовать протокол.
“Но то, что она не будет тратить время на “функционирование при власти”, считаю – она права. Власть – это суматоха. В жизни есть вещи намного важнее”, - сказала А.ГЕРМАН и выразила уверенность, что Людмила ЯНУКОВИЧ будет настоящей народной “первой леди”.