Янукович: Черноморский флот РФ может остаться в Крыму

Лидер Партии регионов Виктор Янукович намерен вернуть российско-украинские отношения в "дружественный исторический формат".

"Наши отношения должны быть, прежде всего, дружественные, прагматичные. Мы их вернем в формат, я бы сказал, исторических отношений украинского и русского народов", - сказал В.Янукович в интервью телеканалу «Россия-24».

Отвечая на вопрос о будущем российской военно-морской базы в Севастополе, В.Янукович отметил, что этот вопрос "будет рассматриваться в пакете с другими вопросами безопасности".

"Я думаю, что инициатива президента России Дмитрия Медведева (по вопросам безопасности), она приемлема для Украины", - добавил он. По словам В.Януковича, этот вопрос будет решаться не в ущерб России, он будет решаться в национальных интересах Украины. "Я не исключаю, что Черноморский флот останется после 2017 г.", - сказал В.Янукович.