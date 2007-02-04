БЮТ предлагает законодательно ограничить рост тарифов на коммунальные услуги

В Верховной раде Украины зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах" (относительно установления цен/тарифов на водоотвод, централизованное отопление и водоснабжение), поданный народными депутатами Юлией ТИМОШЕНКО и Ольгой БОДНАРЬ (фракция БЮТ).

Как сообщает Информационное управление аппарата парламента, законопроектом предлагается ограничить размер возможного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, установить непосредственную зависимость такого повышения с темпами роста средней заработной платы, предоставить центральному органу исполнительной власти по вопросам регуляции электроэнергетики право формировать государственную политику относительно установления цен/тарифов на водоотвод, централизованное отопление и водоснабжение.

Авторы аргументируют необходимость внесения изменений в действующий закон потребностью урегулировать организационно-хозяйственные отношения, возникающие в сфере предоставления и потребления жилищно-коммунальных услуг.

Народные депутаты считают, что на данный момент отсутствует эффективный механизм регуляции цен и тарифов в этой сфере. Единственным предостережением в законе является обязательное экономическое обоснование расходов на производство жилищно-коммунальных услуг. Но не установлены никакие границы их повышения.

В условиях отсутствия конкуренции на рынке предоставления жилищно-коммунальных услуг, отмечается в пояснительной записке, встает необходимость законодательного ограничения необоснованного повышения тарифов.

Авторы считают, что принятие проекта закона сделает невозможным безосновательное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.