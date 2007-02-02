Ющенко будет лоббировать казахский бизнес (фото)

АО «Банк Туран Ален» намерен открыть филиал в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ, выступая сегодня на бизнес форуме «Казахстан-Украина: новые возможности для бизнеса» в Киеве.

«Решается вопрос об открытии филиала этого банка в Украине… Я просил бы поддержки в этом вопросе», - сказал Н.НАЗАРБАЕВ.

Президент Украины Виктор Ющенко (справа) и Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев во время бизнес- форума Украина-Казахстан нашли общий язык

В то же время Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО пообещал полную поддержку казахскому бизнесу на государственном уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Президента, «мы будем давать полную поддержку казахскому бизнесу на государственном уровне». При этом В.ЮЩЕНКО добавил, что «как никакая другая страна, мы заинтересованы в присутствии казахского капитала».