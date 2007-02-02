На неделе Тарасюк покажет Рудьковскому, где раки зимуют

Экс-министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК обещает на будущей неделе предоставить дополнительные свидетельства об “антигосударственных” действиях министра транспорта и связи Николая РУДЬКОВСКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Обращаясь к представителям средств массовой информации, Б.ТАРАСЮК сообщил: «На будущей неделе я предоставлю вам и через вас обществу дополнительные свидетельства антигосударственных действий этого министра, как и некоторых других членов правительства».

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ поручил провести служебное расследование относительно участия министра транспорта и связи Украины Н.РУДЬКОВСКОГО в организации приезда в Украину представителей туркменской оппозиции.

По данным пресс-службы Кабмина, соответствующее поручение дано в ответ на письмо Президента Украины от 28 декабря 2006 года, в котором речь идет об участии Н.РУДЬКОВСКОГО в организации приезда в Украину в декабре прошлого года представителей туркменской оппозиции – бывшего вице-премьера страны Худайберды ОРАЗОВА и экс-посла Туркменистана в Турции Нурмухаммеда ХАНАМОВА.

МИД Туркменистана расценил приезд оппозиционеров в Киев как недружественный шаг со стороны Украины.