На Тимошенко у Ющенко нет времени

В официальном графике Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО встреча с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО на сегодня не запланирована.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, Президент принимает участие в мероприятиях, посвященных официальному визиту Президента Республика Казахстан Нурсултана НАЗАРБАЕВА.

Как сообщал УНИАН, сегодня на брифинге Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что планирует сегодня встретиться с В.ЮЩЕНКО, чтобы обсудить вопросы поставок энергоносителей, увеличения цен на жилищно-коммунальные услуги.

Кроме того, по словам лидера БЮТ, планируется обсудить последствия для национальной безопасности Украины от передачи части активов газотранспортной системы в обмен на возможность добывать газ на территории РФ.