Луценко хочет стать мэром Киева

Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко, отвечая на вопросы в чате Украинской правды, не исключил, что составит конкуренцию нынешнему киевскому мэру Леониду Черновицкому в случае досрочного переизбрания городской власти в столице. Более того, Луценко заявил, что перевыборы в Киеве, по его мнению, -значительно актуальнее даже досрочных выборов в Верховную Раду.

“Считаю, что перевыборы в Киеве являются еще более актуальными, чем выборы в Верховную Раду. Мало того, хотел бы, чтобы это состоялось именно в такой очередности, - сказал Луценко. - Победа кандидата от объединенных демократических сил в Киеве будет хорошим началом для победы демократических сил в Украине. Я не исключаю, что могу принять участие в таком формате событий в качестве кандидата в мэры”.

В то же время, отвечая на вопрос, считает ли он, “что власть" донецких" можно свалить общественным сопротивлением? Даже Кучма, и тот устоял против "Украины без Кучмы"! А "донецкие" - это не Кучма, это намного хуже. Тогда арестовывали, а теперь могут начать простой отстрел”, экс-министр сказал, что ему не привыкать бороться с воздушными мельницами.

“Мне говорят, что я - Дон Кихот. На это я отвечаю, что памятники Дон Кихоту стоят по всему миру (маленький даже стоял на моем рабочем столе в МВД). А мельницы, с которыми он воевал, давно рассыпались трухой. И еще - работа в МВД научила меня, что романтичные принципы нужно отстаивать кулаками, не сдаваясь без боя. Предлагаю и вам, уважаемый автор (вопроса), задуматься над альтернативой - терпеть молча или пытаться изменить ситуацию к лучшему”.