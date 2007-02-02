Янукович устремился в ЕЭП

Кабинет Министров Украины поручил Министерству экономики и другим заинтересованным центральным органам исполнительной власти в течение 2007 года активизировать переговоры с экспертами и Группой высокого уровня (ГВУ) по формированию Единого экономического пространства (ЕЭП) с целью создания зоны свободной торговли для Беларуси, Казахстана и России.

Текст соответствующего распоряжения КМУ (№26-р от 31 января) за подписью премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА размещен на правительственном портале.

В частности, распоряжение содержит План мероприятий по выполнению в 2007 году задач, определенных по результатам подведения итогов за 100 дней работы правительства В.ЯНУКОВИЧА.

Кроме того, для повышения эффективности сотрудничества с внешнеэкономическими партнерами, в частности с Российской Федерацией, правительство поручило Минтопэнерго и другим заинтересованным центральным органам исполнительной власти разработать законопроекты, касающиеся вступления в силу украинско-российского соглашения (от 18 августа 2004 года) о мерах по обеспечению стратегического сотрудничества в газовой отрасли и выполнению необходимых внутригосударственных процедур.

Правительство также поручило Гостаможслужбы совместно с другими заинтересованными центральными органами исполнительной власти до сентября 2007 года разработать законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты по приведению их в соответствие с Международной конвенцией об упрощении и гармонизации таможенных процедур.

Гостаможслужба также в течение 2007 года должна обеспечить введение в таможенное законодательство Украины стандартного правила в соответствии с Международной конвенцией об упрощении и гармонизации таможенных процедур, а также Рамочных стандартов безопасности и упрощения международной торговли по правилам Всемирной таможенной организации.