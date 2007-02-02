Мороз рассказал, как будет действовать дальше

Сегодня в Верховной Раде будет зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Закон Украины “О Кабинете Министров”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам председатель ВР Александр МОРОЗ.

Он отметил, что рассмотрение этого законопроекта возможно на следующей пленарной неделе ВР (начинается 6 февраля – УНИАН) или позже. А.МОРОЗ подчеркнул, что законопроект будет рассматриваться тогда, когда он будет полностью готов к рассмотрению в сессионном зале.

«Мы, думаю, найдем оптимальное решение для того, чтобы закон (речь идет о законе о Кабмине – УНИАН) работал эффективно», - сказал А.МОРОЗ.

По его словам, «в телефонном режиме» с представителями Президента Украины и Кабмина был обсужден вопрос о внесении изменений в закон о Кабмине.

В то же время А.МОРОЗ не исключает возможности, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратится в Конституционный Суд по поводу конституционности закона о Кабмине. По его словам, Президента могут убедить в Секретариате Президента о необходимости обращения в КС, и «он может это сделать». «Я думаю, что таких прав никто не может его лишать», - подчеркнул А.МОРОЗ.

Председатель ВР отметил, что закон о Кабмине был обнародован в соответствии с требованиями Конституции Украины. «Это полностью отвечает требованиям Конституции, и ни один пункт, ни одно требование Конституции не нарушены», - подчеркнул А.МОРОЗ.

Как сообщал УНИАН, закон о Кабинете министров опубликован сегодня в номерах парламентской газеты "Голос України" и газеты центральных органов исполнительной власти "Урядовий кур`єр".

Под документом стоит подпись председателя Верховной Рады А.МОРОЗА, датированная 21 декабря. Таким образом, закон официально вступил в силу.

В Секретариате Президента Украины еще вчера, 1 февраля, заявили, что не будут признавать легитимность Закона «О Кабинете министров Украины» в случае его опубликования и подготовили представление в Конституционный Суд со статусом первоочередного.

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ 31 января заявлял, что в парламент поступили предложения Президента, состоящие из 8 пунктов, и “мы их рассмотрим, посоветуемся, с какой позиции будем выходить на пленарную неделю”. “Возможно, мы согласимся с предложениями Президента, но, безусловно, будем искать возможность создания эффективного механизма сотрудничества между правительством и Президентом», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.