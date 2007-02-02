Генпрокуратура назначила еще одну экспертизу ”тела Гонгадзе”

В деле об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе назначена очередная экспертиза.

Как сообщает газета "Коммерсант-Украина" в номере от 2 февраля, по просьбе матери журналиста Леси ГОНГАДЗЕ было назначено ранее не проводившееся исследование ДНК волос с разных фрагментов "таращанского тела" и ДНК волос, состриженных с головы погибшего журналиста в возрасте семи месяцев.

Предполагается, пишет издание, что сравнение этих ДНК даст окончательный ответ на вопрос, принадлежит ли тело, найденное в Таращанском лесу, Г.Гонгадзе или нет.

"У нас сомнений на этот счет не возникает, но по ходатайству матери, по ее просьбе провести именно эту экспертизу было принято такое решение", – сказал собеседник газеты, имя которого издание не называет. По его словам, образцы для проведения экспертизы уже отобраны. Ожидается, что ее проведут в Украине с привлечением иностранных специалистов.

Газета напоминает, что в ходе досудебного следствия по делу об убийстве Г.Гонгадзе было проведено пять экспертиз, четыре из которых дали однозначный ответ: "таращанское тело" принадлежит погибшему журналисту.

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