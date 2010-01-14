Тимошенко уже хочет разогнать половину Рады

Кандидат в Президенты, действующий премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о необходимости сокращение количества депутатского корпуса Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции.

"Депутатов, я думаю, должно быть вдвое меньше, как минимум. Столько не надо, потому что от этого качества не добавляется", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, существующее количество депутатского корпуса влечет за собой лишние государственные расходы. "От этого только добавляются дополнительные рты государству, которые до конца не накормишь. Поэтому я хочу, чтобы депутатский корпус стал вдвое меньшим, но намного порядков более качественным с точки зрения профессиональности и безусловного служения собственному государству", - добавила она.

Премьер подчеркнула необходимость принять после президентских выборов изменения в Конституцию, закона о парламентской оппозиции и других. "Власть должна быть подконтрольной и подотчетной", - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.