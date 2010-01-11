СБУ уже зафиксировала попытки подкупа членов избирательных комиссий

СБУ зафиксировала в Донецкой и Луганской областях попытки подкупа членов участковых избирательных комиссий для проведения ими работы по признанию недействительными результатов голосования на президентских выборах на отдельных УИК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, в частности, в населенном пункте Патриотическое Новоазовского района Донецкой области председатель УИК №62 избирательного округа №62 пытался заставить секретаря избирательной комиссии распространять агитационные материалы в поддержку одного из кандидатов.

Также работниками спецслужбы выявлены данные о возможном наличии в Днепропетровской, Одесской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях в Государственном реестре избирателей несоответствий. Как отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, речь идет о так называемых «двойниках» - лицах, которые недавно были сняты с регистрации и зарегистрированы в разрушенных домах, зданиях, которым изменили названия, адреса и т. п.

По имеющимся данным, указанная электронная база содержала информацию почти на 10 тысяч лиц и может быть использована для фальсификаций.

Кроме того, работники СБУ выявили предпосылки к нарушениям избирательного законодательства в формированиях Вооруженных Сил Украины. В частности, в избирательных списках воинских частей Воздушного командования в Одессе неточности составляют до 10% (снятие с регистрации, изменение фамилий, неточности в виде несоответствия нескольких букв и т.п.), что может быть использовано для выдачи лишних бюллетеней.

Как отметил председатель СБУ, для своевременного исправления этих недостатков проинформировано МВД.

Также СБУ предупредила местные органы власти Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской областей о недопустимости выдачи избирательных бюллетеней лиц, которые временно находятся за рубежом, другим лицам. Для этого во взаимодействии с МВД взято на контроль количество бюллетеней, которые отправлены за границу в соответствии с данными консульских учреждений.

Кроме того, сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО, в СБУ фиксируют недостатки организации подготовки и проведения выборов. В частности, в Тернопольской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Хмельницкой областях недостаточная или отсутствует техническая защита информации в помещениях избирательных комиссий, в том числе из-за отключения от внешней системы электроснабжения, отсутствия кодовых замков, охраны и т.п.

В Ивано-Франковской, Донецкой, Луганской, Хмельницкой областях выявлены факты неполного состава комиссий, из-за чего некоторые из них временно прекратили свою работу.

Также существует проблема с выделением помещений под избиркомы в Днепропетровской, Житомирской, Черновицкой, Волынской областях из-за отсутствия договоров аренды с владельцами или в связи с отсутствием средств для заключения такой аренды.

Как отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, обо всех этих выявленных фактах проинформированы Центральная избирательная комиссия, органы внутренних дел, Генеральная прокуратура.