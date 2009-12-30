Дело Зварича: следствие еще длится?

Адвокаты бывшего председателя Львовского апелляционного административного суда Игоря ЗВАРИЧА опровергают информацию об окончании досудебного следствия.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь И.ЗВАРИЧА со ссылкой на адвоката Руслану ЮХИМЕНКО.

«На сегодня еще продолжаются следственные действия, проведение которых возможно только в рамках досудебного следствия. Соответственно, ознакомление с материалами дела возможно только после завершения досудебного следствия», - отметила Р.ЮХИМЕНКО.

Пресс-секретарь также добавила, что об окончании досудебного следствия адвокатам никто не объявлял и протокол об окончании следствия они не подписывали.

Как сообщал УНИАН, в конце 2008 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело против на то время председателя Апелляционного административного суда Львова И.ЗВАРИЧА за взяточничество в особо крупных размерах.

Во время обысков по месту работы и проживания председателя суда и шести судей Львовского апелляционного админсуда сотрудники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 млн. долларов США и 2 млн. грн.

В начале декабря Верховный суд продлил И.ЗВАРИЧУ срок содержания под стражей до марта 2010 года.

Сегодня, 30 декабря, заместитель генпрокурора Виталий ЩЕТКИН заявил, что Генеральная прокуратура Украины завершила расследование уголовного дела, возбужденного против И.ЗВАРИЧА по 8 эпизодам получения взяток.

По его словам, сейчас И.ЗВАРИЧ знакомится с материалами досудебного следствия.

«С сегодняшнего дня объявлено о завершении дела. На сегодняшний день доказано 8 эпизодов получения И.ЗВАРИЧЕМ взяток на общую сумму 1 млн. грн., по которым ему предъявлено обвинение», - сказал В.ЩЕТКИН, отметив при этом, что расследование других эпизодов по делу продолжается.

Заместитель генпрокурора сообщил, что в ближайшее время, то есть после того как И.ЗВАРИЧ ознакомится с материалами дела, оно будет передано в суд.