В Киеве снежные заносы. А где Черновецкий? На море...

Блок Николая Катеринчука в Киевском городском совете расценивает работу Киевской городской администрации относительно ликвидации последствий снегопада и очистки улиц столицы от заносов как неудовлетворительную. Об этом идет речь в заявлении политсовета блока.

"Последние два дня столица Украины находится в транспортно-снежном коллапсе из-за резкого ухудшения погоды. Снежные заносы и сломанные деревья парализовали полноценное функционирование коммунального и частного транспорта, в результате чего в общественном транспорте возникла давка, тысячи горожан не смогли добраться до своих рабочих мест, а в городе образовались огромные автомобильные пробки. Если первый снег, который завалил столицу на прошлой неделе, успешно растаял сам по себе, то как прогнозируют синоптики этот останется надолго (в ближайшие дни усилятся морозы и будут держаться длительное время).

Вместе с тем вместо того, чтобы приложить усилия для уборки города от снежных сугробов, ликвидировать последствия стихии, а это и порванные электрические провода, поваленные деревья, нарушение привычного режима теплоснабжения, киевский городской председатель отбыл на отдых на острова в Карибском море.

Считаем, что власти столицы оказались не готовы к вызовам непогоды, жилищно-коммунальные предприятия города не приняли действенные меры полноценного возобновления жизнедеятельности города, а городской председатель просто сбежал от морозов и снежных заносов, оставив жителей города один на один с их проблемами.

Для нашего Блока такое поведение Черновецкого не является странным. Однако мы считаем, что столица Украины заслуживает достойного хозяина, который будет заботиться о жителях Киева и их безопасности, а не только о собственном отдыхе в экзотических краях и личном обогащении”, - идет речь в сообщении.