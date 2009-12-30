Королевская: мы успели предотвратить угрозу искусственных банкротств

Народный депутат Украины (БЮТ), глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ позитивно оценила подписание Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО закона о моратории на банкротство шахт до 2013 г.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета со ссылкой на слова Н.КОРОЛЕВСКОЙ,

По ее мнению, вступление в силу закона о моратории на банкротство государственных шахт предотвратило возможность махинаций со старыми долгами этих предприятий и позволит правительству успешно провести их массовую модернизацию в 2010 г.

«Мы в парламенте успели предотвратить угрозу искусственных банкротств и рейдерских атак на государственные угольные предприятия, продлив мораторий, истекавший 1 января следующего года. Нам это удалось вопреки сопротивлению некоторых бизнес-групп, которые уже готовились «под шумок» праздников и президентских выборов предъявить угольщикам судебные претензии», - отметила она.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ также подчеркнула, что правительство решит проблему долгов госшахт в ближайшие годы без применения механизма банкротства.

«При поддержке правительства Юлии ТИМОШЕНКО Минуглепром уже два года погашает задолженность своих предприятий, накопленную за предыдущие годы», - сообщила депутат. Она напомнила, что недавно был принят закон, который засчитывает часть долгов за электроэнергию. В следующем году эти выплаты продолжатся, средства на них уже заложены в проект госбюджета. «Поэтому применять к государственным угольным предприятиям механизм банкротства не только опасно, но и совершенно не нужно», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» принят Верховной Радой 23 декабря 2009 г. Этот закон устанавливает мораторий на возбуждение дел о банкротства горных предприятий, в уставных фондах которых доля государства составляет не менее 25%, до 1 января 2013 г. Предыдущая редакция закона о банкротстве предусматривала мораторий до 1 января 2010 г.

Закон о продлении моратория глава государства подписал 30 декабря.