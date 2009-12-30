Пасенюк просит Ющенко защитить его от давления Онопенко

Председатель Высшего административного суда Украины Александр ПАСЕНЮК просит Президента Виктора ЮЩЕНКО вмешаться в конфликт вокруг должности главы ВАСУ.

Об этом говорится в письме А.ПАСЕНЮКА к В.ЮЩЕНКО, текст которого передан УНИАН пресс-службой ВАСУ.

По словам А.ПАСЕНЮКА, на протяжении последних недель, под предлогом определения легитимного руководителя Высшего административного суда Украины, система административных судов испытывает беспрецедентное вмешательство в свою деятельность со стороны руководства Верховного Суда Украины и Совета судей Украины.

Так, отметил А.ПАСЕНЮК, 22 декабря 2009 года заканчивался пятилетний срок, на который он был назначен на должность главы ВАСУ. Ввиду того, что порядок освобождения с должности главы высшего специализированного суда законодательно не урегулирован, Конференция судей административных судов Украины 24 декабря 2009 года приняла решение о возложении на него обязанностей председателя суда до урегулирования этого вопроса в законодательном порядке, как это предусмотрено Решением Конституционного Суда Украины от 22 декабря 2009 года № 34-рп/2009, напомнил он.

Конференция учла также, добавил А.ПАСЕНЮК, что Совет судей административных судов Украины его рекомендует для повторного назначения, однако отсутствует законодательно определенный орган, который его осуществляет.

В то же время, пишет А.ПАСЕНЮК, 25 декабря 2009 года Совет судей Украины, не “имея по закону процессуальных и организационных полномочий, пренебрегая предписаниями статей 19, 92 Конституции Украины, статьи 116 Закона «О судоустройстве Украины», принял беспрецедентное решение о признании незаконным и отменил решение Конференции судей административных судов Украины от 24 декабря 2009 года о возложении на меня обязанностей председателя Высшего административного суда Украины”.

При этом А.ПАСЕНЮК обращает внимание, что отмена решений Конференции судей административных судов Украины, в соответствии с законом “О судоустройстве Украины”, не принадлежит к компетенции Совета судей Украины.

Приняв указанное решение, подчеркнул руководитель ВАСУ, Совет судей Украины фактически принял на себя функцию назначения на административные должности в судах, что прямо противоречит Решению Конституционного Суда от 22 декабря 2009 года, которым определено, что Совет судей Украины может лишь рекомендовать кандидатуры конкретного судьи для назначения его на соответствующую должность.

Также А.ПАСЕНЮК отметил, что указанным Решением КС от 22 декабря, в то же время, обязал Верховную Раду безотлагательно выполнить Решение Конституционного Суда Украины от 16 мая 2007 года № 1-рп/2007 о законодательном урегулировании вопроса о назначении судьи на должность главы суда, заместителя председателя суда и освобождения его от должности.

“Таким образом констатировано отсутствие закона, который регулирует полную процедуру назначения судьи на должность главы суда, в частности, и в Высшем административном суде Украины.

Именно такой неопределенностью и беспокойством о сохранении важнейших гарантий деятельности судов и судей, утверждением их независимости, обеспечением защиты судей от неправомерного вмешательства в их деятельность продиктовано волеизъявление всех судей административной юстиции о возложении на меня обязанностей председателя Высшего административного суда Украины”, - подчеркнул А.ПАСЕНЮК в письме.

В этом контексте, по его убеждению, решение Совета судей Украины должно расцениваться как присвоение полномочий и опасный прецедент для всей судебной системы Украины.

Также А.ПАСЕНЮК уверен, что, ввиду того, что на 17 января 2010 года назначены выборы Президента Украины, “искусственно созданная ситуация конфликта в судейской среде, попытки отстранить меня от исполнения обязанностей председателя Высшего административного суда Украины способом, не предусмотренным законодательством, во время избирательного процесса, является ни чем иным, как попыткой отдельных лиц контролировать рассмотрение административным судом дел, связанных с выборами Президента Украины”.

В связи с этим А.ПАСЕНЮК и просит Президента срочно рассмотреть затронутый вопрос и выступить как гарант обеспечения конституционного строя и законности в государстве.

Как сообщал УНИАН, процедура назначения судей на административные должности в настоящее время законодательно не определена, тогда как срок полномочий назначенного Президентом на должность главы ВАСУ А.ПАСЕНЮКА истек 22 декабря этого года.

22 декабря Конституционный Суд Украины принял решение об официальном толковании положений закона "О судоустройстве Украины" (дело о назначении судей на административные должности), в котором определено, что Совет судей Украины не уполномочен назначать судей на административные должности, а может лишь давать рекомендации.

23 декабря первый заместитель председателя ВАСУ Николай СИРОШ издал приказ, которым назначил себя и.о. председателя ВАСУ.

24 декабря Конференция судей админсудов решила возложить на А.ПАСЕНЮКА исполнение обязанностей председателя ВАСУ на период с 22 декабря 2009 года до назначения председателя ВАСУ в установленном порядке.

25 декабря Совет судей Украины отменил решение Конференции судей административных судов о возложении обязанностей председателя Высшего административного суда Украины на А.ПАСЕНЮКА и признал правомерным приказ о назначении и.о. председателя Н.СИРОША.