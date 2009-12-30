Квартирные схемы Януковича при участии тещи (расследование)

В 2003 году, кроме получения жилья на территории резиденции «Межигорье», лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, который тогда был премьер-министром Украины, получил от государства еще и столичную квартиру площадью 184 кв. м в новостройке в престижном районе столицы. Это удалось выяснить "Украинской правде" в ходе журналистского расследования.

Как сообщает интернет-издание, В.ЯНУКОВИЧ приватизировал в Киеве помещения по адресу: улица Владимирская, 49-а, квартира 100. В распоряжении УП оказались соответствующие решения органа приватизации Шевченковского района Киева от 14 октября 2003 г.

«В идеале, эти квартиры должны раздаваться льготникам, очередникам, дворникам, участковым милиционерам и пр. А в действительности квартиры из бесплатной квоты в таких элитных домах получают власть предержащие или приближенные к ним лица», - говорится в публикации.

Журналист УП, изучив документы, утверждает, что, приватизируя квартиру, В.ЯНУКОВИЧ в документах указал членов своей семьи - жену Людмилу, младшего сына - в настоящее время депутата - Виктора и тещу Валентину ДАВЫДОВУ.

«Последнее свидетельствует ни о чем другом, как о желании увеличить метраж жилья, которое приватизируется бесплатно. По закону, бесплатная приватизация жилья осуществляется из расчета 21 кв. метр общей площади на одного члена семьи плюс дополнительно 10 кв. метров на всю семью. Площадь квартиры, которую приватизировал В.ЯНУКОВИЧ, составила 184 метра», - говорится в статье.

При этом, отмечает УП, за дополнительные 90 кв. м В.ЯНУКОВИЧ заплатил государству 16 гривен 24 копейки. “Но, очевидно, В.ЯНУКОВИЧ не до конца был уверен в чистоте примененных схем. Потому что сразу после приватизации этой квартиры он от нее избавился, - идет речь в статье. – Таким образом, 14 октября 2003 года выходит решение о приватизации квартиры В.ЯНУКОВИЧА. Уже на следующий день оно регистрируется в Киевском БТИ - это невероятно быстро по бюрократическим канонам. Еще через неделю, 22 октября 2003 года В.ЯНУКОВИЧ, его жена и сын дружно решают... подарить три четверти надлежащей им квартиры Валентине ДАВЫДОВОЙ, теще В.ЯНУКОВИЧА. Таким образом, премьер-министр и другие носители его фамилии больше не светятся в схеме”.

А 29 октября 2003 года “пенсионерка В.ДАВЫДОВА, которая на тот момент могла передвигаться только с помощью инвалидной коляски, решает обменять эту квартиру по улице Владимирской, полученную бесплатно, на другое помещение, вдвое больше по размеру, по улице Ивана Мазепы, 10. Теща В.ЯНУКОВИЧА заключает договор обмена с гражданином Украины по фамилии Валерий КОЧЕРЕВ. За апартаменты на Владимирской площадью 184 кв. метра она получила жилье на ул. Мазепы площадью 384 кв. метра плюс паркинг на 18 метров. При чем эти два абсолютно неравнозначных объекты БТИ оценила в идентичную сумму. Что заставило господина КОЧЕРЕВА пойти на такие жертвы, осталось загадкой”, отмечает УП.

“Все это произошло в 2003 году. А в 2008 году В.ЯНУКОВИЧ продал жилье по улице И.Мазепы за 33 миллиона гривен своему однопартийцу Сергею КЛЮЕВУ и за легализуемые таким образом средства купил имение в "Межигорье". Учитывая, с чего начиналась эта квартирная эпопея, понятно, что В.ЯНУКОВИЧ фактически "заработал" эти деньги благодаря бесплатной квартире, которую должен был бы получить кто-то из очередников-бюджетников”, отмечает издание.

Напомним, в октябре 2009 года, когда корреспондент "Украинской правды" спросил, сколько В.ЯНУКОВИЧ заплатил денег за дом в “Межигорье”, тот вспылил: "Слушай, тебе еще много жить. Помни, что Бог все видит!". На реплику, что он имеет в виду, В.ЯНУКОВИЧ ответил: "Языком не болтай".