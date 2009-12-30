Литвин разобрался в себе в 2006-м

Кандидат в Президенты Украины, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заверяет, что не будет баллотироваться в народные депутаты третий срок подряд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на Первом национальном телеканале в программе «Украинская рулетка».

В.ЛИТВИН напомнил, что внес в Верховную Раду законопроект, которым предусматривается, что народными депутатами можно быть не более двух сроков подряд. На уточняющий вопрос, будет ли для В.ЛИТВИНА следующий парламент, если его туда изберут, последним, он ответил: «Да».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что предложил эту идею, «исходя из собственного опыта». «Когда в 2006 году я потерпел поражение (речь идет о парламентских выборах – УНИАН), то для меня это был огромный урок. Я не тот ЛИТВИН, который был в 2006 году, потому что, в первую очередь, я разобрался в себе и дал себе самые жесткие оценки», - отметил он.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что «это не просто новация, не просто попытка понравиться». Он убежден, что такой механизм должен быть введен в Украине.