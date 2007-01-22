Янукович поручил провести служебное расследование в отношении Рудьковского

Служебное расследование относительно участия министра транспорта и связи Украины Николая РУДЬКОВСКОГО в организации приезда в Украину представителей туркменской оппозиции поручил провести премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Кабинета Министров Украины, размещенном на Правительственном портале.

По данным пресс-службы, соответствующее поручение дано в ответ на письмо Президента Украины от 28 декабря 2006 года, в котором говорится об участии М.РУДЬКОВСКОГО в организации приезда в Украину представителей туркменской оппозиции.

Как сообщал УНИАН, по информации еженедельника “Зеркало недели” (№2 (631) от 20-26 января с.г.), В.ЯНУКОВИЧ подписал распоряжение о проведении служебного расследования в отношении Н.РУДЬКОВСКОГО, который своими действиями нанес вред национальным интересам Украины, пригласив в Украину представителей туркменской оппозиции – бывшего вице-премьера страны Худайберды ОРАЗОВА и экс-посла Туркменистана в Турции Нурмухаммеда ХАНАМОВА. По данным газеты, Н.РУДЬКОВСКИЙ якобы обращался в украинские посольства в Болгарии, Австрии и Норвегии с просьбой срочно выдать визы представителям туркменской оппозиции.

В свою очередь М.РУДЬКОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос, кто подписал распоряжение о проведении расследования: Президент Украины или премьер-министр, сказал: «Насколько я знаю, премьер не был инициатором подобного расследования».

При этом министр отметил, что не знает, кто был инициатором такого распоряжения, и сам хотел бы узнать, что этим документом планировалось достичь.