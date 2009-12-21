Полтавский губернатор: Кабмин уже задерживает социальные выплаты

С теми показателями, с которыми страна завершает 2009 год, правительство давно уже должно было уйти в отставку. Так считает глава Полтавской ОГА Валерий Асадчев.

Как сообщает официальный сайт кандидата в президенты Ющенко, губернатор заявил: «Сегодня ни один показатель макроэкономики не соблюден. Бюджет полностью провален. Казначейство не финансирует не только государственные программы, но и забирает деньги из местных бюджетов. За такие результаты в любой стране правительство просто идет в отставку».

Губернатор сообщил, что правительство уже задерживает социальные выплаты. Так, по словам Асадчева, финансирование выплат на детей, помощь многодетным семенем, другое, задерживается на несколько месяцев. «У нас висит где-то 30 миллионов лимитов, которые не профинансированы», - прибавил глава ОГА.

Асадчева волнует ситуация и с бюджетом на следующий год: «Правительство не может переделать проект бюджета на 2010 год, потому что не знает, как это делать. В правительстве нет министра финансов, - того, кто разрабатывал бы экономическую стратегию. Они не знают, какая в следующем году будет кредиторская задолженность, какими будут макроэкономические показатели».

Отдельно он раскритиковал инициативы правительства относительно реформирования Бюджетного кодекса. «Сейчас представители местной власти не понимают, что делать с идеей «фикс» правительства относительно формирования 12 тысяч местных бюджетов, - говорит губернатор. – Это вносит полный хаос в бюджетную систему. Правительство ни одной копейки местным бюджетам не прибавило – просто забрало деньги у одних и дало другим. И таким образом оно их просто распылило».

Так, Асадчев привел пример Полтавщини, - в соответствии с проектом бюджета от правительства, город Гадяч должен получить 2 миллиона гривен на финансирование здравоохранения, при этом не имея на балансе ни одной больницы. В то время, как районный бюджет, к которому относятся районные больницы, амбулатории, на эту же отрасль не получил ни одной копейки. «Такая путаница по всем областям», - отметил губернатор.