У Ющенко есть корова Уля, но ему очень нужен серый кот в полоску

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает охотников отказаться от охоты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом Белоцерковского национального аграрного университета.

Отвечая на вопрос из зала, каких домашних животных он держит, В.ЮЩЕНКО сказал: “Я сейчас попробую перечислить, что у меня есть. Есть корова Уля, есть свиньи, свиней много, вьетнамские, они размножаются как коты, чтобы вы знали, каждые 3,5 месяца, у меня проблема, куда 15, а то и больше поросят раздать, и все уже убегают от этих подарков. Есть много уток диких. На пруду я устроил им питание. Зимой они приводят своих друзей с Днепра, и у меня на пруду зимой, я думаю, 300-500 уток. Съедают, я думаю, машину-полторы комбикорма за зиму, прожорливые страшно”.

На шутливое замечание ректора университета, о том, что в зале сидят много охотников и не стоит их соблазнять, Президент отметил, что “охотники – это моя первая претензия в жизни. Ребята, хватить стрелять, надо заботиться о возрождении”.

В.ЮЩЕНКО также рассказал, что в его хозяйстве “есть много кур, 4-5 пород... Ну так, для хобби. Перепела, фазаны, дрофы. Шесть собак, коты. Три дня назад пропал кот Тигр и все дети плачут, ходим ищем по лесу... С Тарасом ходим, деревья проверяем, потому что я ему сказал, что Тигра собаки загнали на дерево и он три дня живой, только ждет, когда мы его спасем. Так что если у кого-то есть серый кот в полоску, чтобы мой сын и мои девочки не услышали, я бы получил его в подарок, чтобы принести домой и сказать, что Тигра спасли”.