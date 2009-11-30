Ющенко больно, что политики думают о 17 января, а не о 2017 годе

Президент Украины Виктор Ющенко призывает каждую политическую силу до 17 января задекларировать свое виденье Конституционного процесса. Как сообщает официальный сайт кандидата в Президенты Виктора Ющенко, в интервью представителям региональных СМИ из Черниговской, Житомирской и Кировоградской областей Ющенко напомнил, что он вынес свой проект Конституции на всенародное обсуждение и констатировал, что такой открытый подход избрали не все политические силы. «В частности БЮТ и Партия регионов полтора года ведут закулисную игру, в которой клановые интересы выше государственных», - констатировал Ющенко.

Президент подчеркнул: «Не демонтируя деструктивные положения Конституции, мы не сможем демонтировать проблемы нашего общества».

Ющенко также отметил необходимость формирования единственной нации для полноценного развития государства. «Если вы не консолидируете нацию, вы не поднимете экономику», - сказал он.

В разговоре с журналистами были также затронуты вопросы развития аграрного секторe, банковской системы, свободы слова и выбора.

Говоря о собственных ошибках, Ющенко признал, что не все люди, которые стояли рядом с ним на Майдане, оказались хорошими деятелями государства. «Быть на Майдане – это одно, а быть профессионалом – это другое», - заметил он. В то же время Ющенко отметил, что несмотря на все ошибки, он привел в политику много патриотов и профессионалов своего дела. «Если появится вопрос, кто в этой стране может сформировать самую профессиональную команду, - не сомневайтесь, это буду я», - сказал глава государства.

Кроме того, Ющенко отметил, что существуют политики-тактики и политики-стратеги. Одни думают о своем месте в политике, другие – о месте Украины. «Больно, когда побеждают политики-тактики, которые думают о 17 январе, а не 2017 году, о том, где будет тогда Украина. Народ поймет это, но возможно, уже поздно», - подытожил Ющенко