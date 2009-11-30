У Винского говорят, что их партия - первая антисистемная в Украине

Заместитель председателя партии "Народная власть" Евгений ФИЛИНДАШ считает, что впервые за много последних лет в истории Украины партия "Народная власть" ставит основной целью своей деятельности изменение всей политической и экономической системы, а не только изменение властной верхушки в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народно-патриотического объединения "За демократию и справедливость", таким образом Е.ФИЛИНДАШ прокомментировал результаты работы ІІІ съезда партии "Народная власть", который состоялся в Киеве 28 ноября.

"Партии, созданные олигархами или ими же купленные, априори не могут реально сломать нынешнюю кланово-олигархическую систему, созданную кучмовским режимом. "Народная власть" в этом смысле является чуть ли не единственной антисистемной политической силой в нынешней Украине", - сказал Є.ФИЛИНДАШ.

По его словам, Иосиф ВИНСКИЙ, который избран председателем партии, уже не раз доказывал, что он не держится за власть и что принципы для него важнее должности.

По мнению политика, именно по таким критериям вокруг И.ВИНСКОГО сплотилась команда, и именно поэтому у партии есть все шансы со временем стать силой, способной сломать сопротивление олигархов и коррупционеров, которые сейчас "владеют" страной.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября 2009 года на ІІІ съезде партии "Народная власть" И.ВИНСКИЙ был избран председателем этой политической силы. Также съезд избрал новые руководящие органы партии и утвердил новую партийную программу, целью которой является построение справедливой Украины без олигархов.