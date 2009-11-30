Литвина позвали утихомирить Раду, потому что ее скоро «зашкалит»?

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что со среды опять будет находиться в отпуске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на пресс-конференции.

Комментируя свое сегодняшнее присутствие на согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов парламента, В.ЛИТВИН отметил: «Мне предложили, чтобы я пришел на согласительный совет для того, чтобы придержать политическое противостояние, которое скоро будет зашкаливать».

Он отметил, что два дня будет находиться в Брюсселе в рамках официальной поездки.

В.ЛИТВИН сообщил, что подписал распоряжение о том, что со среды будет находиться в отпуске. Но в то же время отметил, что будет работать в парламенте и встречаться с представителями местного самоуправления.

В.ЛИТВИН отметил, что он все делал и делает “для того, чтобы организовать работу парламента Украины, согласовывать позиции». Он подчеркнул, что находится в отпуске для того, чтобы не было обвинений в использовании «трибуны ВР для агитации за себя». Он добавил, что его то обвиняют в использовании «административного ресурса – парламентской трибуны», а когда он ушел в отпуск, то - «тоже плохо». «Я не знаю, как сделать лучше. Я выполняю закон о выборах Президента Украины”, - добавил В.ЛИТВИН.