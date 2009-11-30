Тигипко: Украина может стать «мягким оффшором»

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО считает, что создание Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана открывает для нашего государства новые возможности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так он прокомментировал подписание в Минске документов о создании с 1 января 2010 года Таможенного союза трех государств. С 1 июля следующего года будет действовать единый таможенный тариф в торговле с третьими странами.

По мнению С.ТИГИПКО, таможенная интеграция России, Беларуси и Казахстана создает реальность, которой Украина не может пренебрегать.

«Пусть бы кто как не относился к интеграционным процессам на постсоветском пространстве, подписанные в Минске соглашения означают новые правила игры – по крайней мере, для украинских экспортеров. И Россия, и Беларусь, и Казахстан являются нашими важными торговыми партнерами. Унификация их таможенной политики будет требовать от нас более активного диалога со всеми тремя столицами», – отметил С.ТИГИПКО.

По его словам, если Таможенный союз заработает на полную силу, Украина очутится между двумя интегрированными торгово-экономическими пространствами на запад и восток от ее границ. Это открывает для нашего государства новые возможности.

«Если мы создадим зону свободной торговли с ЕС и добьемся свода исключений из режима свободной торговли с Россией хотя бы только по нефти и газу, то Украина сможет в полной мере использовать потенциал определенного мягкого оффшора на стыке двух таможенных союзов, который привлечет очень много компаний», – подчеркнул С.ТИГИПКО.