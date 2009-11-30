В ПР говорят, что Янукович не будет премьером при Тимошенко

Партия регионов не пойдет в коалицию с БЮТ, если на президентских выборах победит Юлия Тимошенко.

Такой вывод можно сделать со слов регионала Бориса Колесникова в эфире телеканала ТВі.

"Мы будем в оппозиции, и партия будет в оппозиции, как она и сейчас в оппозиции", - сказал он, отвечая на вопрос о действиях регионалов в случае поражения лидера Партии регионов Виктора Януковича на выборах.

Отвечая на вопрос, может ли Янукович стать премьером при президенте Тимошенко, или наоборот, регионал заявил: "Это практически невозможно".

На вопрос, возможна ли узурпация власти в случае, если следующий президент и премьер будет из одной политической силы, Колесников ответил: "Узурпации власти не будет, потому что есть оппозиция в парламенте".

Комментируя вопрос о намерениях создать широкую коалицию с БЮТ весной этого года, регионал отметил: "У нас была мотивация, мы вместе образовывали 300 голосов, мы могли сделать структурную реформу".

"Мне многие вещи не нравились. Допустим выборы в два тура в парламенте", - сказал он.

Кроме того, Колесников заявил, что Украина еще "не созрела" для федеративной модели государственного устройства.

"Федерация невозможна. Очень много нужно сделать изменений в законодательстве. Бюджетную федерацию уже можно попробовать", - отметил он.

Украинская правда