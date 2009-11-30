Эксперт: армия плохо относится к Тимошенко, но если повысить зарплату...

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО впервые за историю своей политической деятельности в канун выборов Президента Украины планирует взять участие в торжествах по случаю Дня Вооруженных сил Украины.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве обороны, где для Ю.ТИМОШЕНКО уже подготовили проект выступления на торжественном собрании, которое состоятся 3 декабря в Национальном дворце «Украина».

Как отмечает близкий к Минобороны военный эксперт, в предыдущие годы пребывания на посту главы правительства Ю.ТИМОШЕНКО ни разу не принимала участия в подобных мероприятиях, не посетила ни одной военной части ВСУ, кроме двух военных лицеев осенью этого года.

«Понятно, что в рамках проведения предвыборной президентской кампании Ю.ТИМОШЕНКО посоветовали, что ее рейтинг среди представителей Вооруженных сил Украины, мягко говоря, не очень высок, если не нулевой», - констатировал эксперт.

Он отметил, что текущий год является наихудшим в истории Украины по уровню финансирования сферы национальной безопасности и обороны, Вооруженных сил, в частности, что поддается сокрушительной критике в адрес лично Ю.ТИМОШЕНКО со стороны не только политических оппонентов премьера, но и вполне адекватных экспертов.

В военном ведомстве отмечают, в мероприятии во Дворце «Украина» традиционно примет участие Верховный главнокомандующий Вооруженных сил – Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

«Тяжело представить, как эти два непримиримых политических оппонента будут делить эту военную электоральную площадку, сцену во Дворце, в частности», - сказал эксперт.

Он предостерегает, что «праздник защитников Отчизны, которые искренне отдают этому делу лучшие годы своей жизни и карьеры, может превратиться в банальную популистскую акцию в борьбе за власть, ресурсы и личные амбиции политиков, которые в действительности в сфере национальной политики безопасности и обороны являются дилетантами».

В то же время эксперт допустил, что возможное традиционное обещание Ю.ТИМОШЕНКО в канун выборов Президента повысить военным зарплаты с 1 января 2010 года (как это было с другими категориями бюджетников) минимум в два раза, может быть воспринято положительно.

День ВСУ отмечается 6 декабря. В этом году он приходится на воскресенье.