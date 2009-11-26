Тернопольский губернатор пережил БЮТ, переживет и ПР со "Свободой"?

Глава Тернопольской областной государственной администрации Юрий ЧИЖМАРЬ называет политическим сегодняшнее решение областного совета о выражении ему недоверия.

Как передает корреспондент УНИАН, в своем комментарии, размещенном на официальном сайте ОГА, губернатор отметил, что подобное решение, продиктованное политической целесообразностью, “уже принималось в 2008 году пробютовским большинством, с нарушением процедуры и норм закона, что было доказано в судебном порядке”.

Сегодняшнее же решение, по его убеждению, продемонстрировало сотрудничество фракций ВО “Свобода” и Партии регионов в облсовете. “Сотрудничество между этими политическими силами стало явным. Такой альянс вынуждает задуматься об истинном лице политиков, которые наружу демонстрируют идеологическую непримиримость, а тайком, прикрываясь, как ширмой, тайным голосованием, реализовывают общие проекты”, - сказал Ю.ЧИЖМАРЬ.

В то же время он заверил, что действия облгосадминистрации относительно решения проблемы утилизации твердых бытовых отходов “были последовательными и прозрачными”. По его словам, единственный пункт из решения Тернопольского областного совета от 20 августа 2009 года №709 “О ситуации, сложившейся с вывозом твердых бытовых отходов в г. Тернополе”, который не был выполнен в полном объеме облгосадминистрацией, касался требования поставить перед Верховной Радой Украины вопрос о назначении внеочередных выборов Тернопольского городского председателя.

“Но я сразу же заявил, что не намерен выполнять этого, ведь считаю, что нужно не вносить деструктив в работу городского совета, а совместно решать проблему, возникшую с утилизацией мусора. Поэтому и подписал соглашение о сотрудничестве с мэрией в решении этого вопроса. Подписал ее, кстати, и председатель областного совета”, – отметил Ю.ЧИЖМАРЬ.

Следовательно, нынешнее решение о выражении ему недоверия он назвал “продолжением политики “Баба Яга – против!”, когда белое называется черным только потому, что его предлагают люди, которые не принадлежат к той или другой политической среде”.

В то же время председатель ОГА заверил, что “спокойно относится к решению, принятому вновь созданным ситуативным большинством “свободовцев” и “регионалов”.

“Меня бы волновало и болело, если бы это было решение общины края или ее представителей. Вместо этого имеем решение, продиктованное “вождями” и утвержденное группой списочников, которые даже не осмелились заявить о своем отношении к действиям администрации в режиме открытого голосования”, - объяснил свою позицию Ю.ЧИЖМАРЬ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Тернопольский областной совет выразил недоверие главе облгосадминистрации Ю.ЧИЖМАРЮ. За такое решение проголосовали 64 с 77 зарегистрированных депутатов.

Депутаты, обсудив вопрос “О состоянии выполнения Тернопольской областной государственной администрацией решения Тернопольского областного совета от 20 августа 2009 года № 709 “О ситуации, сложившейся с вывозом твердых бытовых отходов в г. Тернополе”, выразили ему недоверие с формулировкой “В связи с грубым игнорированием требований законодательства и невыполнением решения Тернопольского областного совета от 20 августа 2009 года № 709 “О ситуации, сложившейся с вывозом твердых бытовых отходов в г. Тернополе”.