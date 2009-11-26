Литвин назвал кандидатуру премьера после его избрания Президентом

Кандидат на должность Президента Украины, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН в случае избрания главой государства хотел бы видеть премьер-министром страны Сергея ГРИНЕВЕЦКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал в эфире Черноморской телерадиокомпании.

На вопрос ведущего, думал ли он, как должна пройти инаугурация, В.ЛИТВИН ответил, что с ней могут возникнуть проблемы. «Ибо инаугурацию организовывает председатель Верховной Рады. Я тогда буду сам себя приводить к присяге», - сказал спикер.

Как добавил В.ЛИТВИН, он задумывался о другом: в частности, кого нужно будет рекомендовать на должность главы правительства. «Я вижу премьером-министром Украины Сергея ГРИНЕВЕЦКОГО», - сказал кандидат в Президенты. «Он был руководителем Одесской области. Это была самая успешная область тогда, когда он работал. Правда, когда пришла помаранчевая власть, он очень длительное время ходил как на работу в Генеральную прокуратуру. Он является членом той команды, которую я представляю», - добавил В.ЛИТВИН.

*** Ныне С.ГРИНЕВЕЦКИЙ - депутат Верховной Рады.