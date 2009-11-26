Ульянченко заявляет о стремительном росте рейтинга Ющенко

Глава Секретариата Президента Вера УЛЬЯНЧЕНКО заявляет о росте рейтинга кандидата в Президенты, действующего главы государства Виктора ЮЩЕНКО, благодаря лучшему информированию людей о положительных результатах его работы на своем посту.

Об этом она заявила в интервью “Волинській газеті”.

“Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Поэтому, конечно, просчеты были”, - признала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

По ее словам, “мы мало давали в СМИ информации о выполненном Президентом, в то время как другие политики даже чужие заслуги выдавали за свои и „пиарились” на всех телеканалах”.

“Сегодня мы изменили тактику „скромности”, и когда люди ежедневно стали слышать о более или менее весомых результатах работы В.ЮЩЕНКО, его рейтинг стремительно пошел вверх”, - отметила В.УЛЬЯНЧЕНКО.