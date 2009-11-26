Гриценко считает, что Киев должен провести со США «серьезный разговор»

Кандидат на пост Президента Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что правительство США должно профинансировать утилизацию ракетного топлива, оставшегося на территории Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата, об этом А.ГРИЦЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

«Соединенные Штаты Америки должны профинансировать в полном объеме утилизацию твердого ракетного топлива на территории Украины, а также компонентов стратегических ракет, которые хранятся на химическом заводе Павлограда», - заявил А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, “новое руководство Украины должно провести с Соединенными Штатами серьезный разговор по этому поводу”.

Он напомнил, что в свое время Украина не по собственному желанию, а под давлением США, России и других государств отказалась от стратегического ядерного вооружения. Вместо этого получила символические гарантии безопасности в виде Будапештского меморандума, который в действительности оказался неэффективным.

“По разным данным, еще в советское время, Соединенные Штаты расходовали на содержание средств для сдерживания угрозы атаки стратегических ракет с ядерными боеголовками, которые находились на территории Украины, около 10-15 млрд. долларов ежегодно, - сообщил кандидат в президенты. – Когда мы уничтожили наши стратегические ракеты, мы сняли с бюджета Америки этот огромный груз».

По словам А.ГРИЦЕНКО, “наверное, в знак благодарности за такой шаг Украины, США могли бы выделить по крайней мере десятую долю своих расходов на содержание противоракетных объектов для того, чтобы и украинские жители из Павлограда, Днепропетровской и других областей смогли спать спокойно”.

“Именно для этого и нужен откровенный разговор президентов обеих стран”, - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.