Виктюк стал Народным артистом России

Указ подписал Медведев

Художественный руководитель государственного учреждения города Москвы «Театр Романа Виктюка» Роман ВИКТЮК стал Народным артистом России. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, соответствующий указ подписал Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Отмечается, что Р.ВИКТЮК награжден «за большие заслуги в области театрального искусства». Р.ВИКТЮК родился 28 октября 1936 года во Львове. Народный артист Украины. По окончании в 1956 году актёрского факультета ГИТИСа работал в театрах Львова, Киева, Твери и Вильнюса.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter